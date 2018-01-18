اتفاق كوري أمريكي على الاستمرار في نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية

اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على الاستمرار في نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية بالتناوب في شبه الجزيرة الكورية، لمواجهة التهديدات النووية والصاورخية من جانب كوريا الشمالية.

وصرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم بأنه تم عقد اجتماع بين الجانبين صباح أمس في واشنطن، ضمن الجولة الثانية من المباحثات رفيعة المستوى لمجموعة التشاور حول استراتيجية الردع الموسعة في مجالي الدبلوماسية والدفاع.

وقالت الوزارة الكورية إن الجانب الأمريكي أكد خلال المباحثات على التزامه الثابت بالدفاع عن كوريا الجنوبية باستخدام كل القدرات العسكرية المتاحة، مشيرة إلى أن الجانبين قررا النشر المتناوب للأصول الاستراتيجية الكورية والأمريكية في كوريا والمنطقة المجاورة لها طالما استمرت التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.

وأضافت أن الجانبين تشاورا بشكل مكثف حول الأوضاع الحالية في شبه الجزيرة الكورية، بما فيها الحوار بين الكورتين، وقررا الحفاظ على نظام التعاون الوثيق بينهما.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تعمل حاليا على تعزيز نشر أصولها الاستراتيجية في المنطقتين الآسيوية والباسيفيكية من خلال إرسال حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية "كارل فينسون" إلى غرب المحيط الهادئ، ونشر ثلاث قاذفات من قاذفات الشبح الاستراتيجية "بي - 2" و6 قاذفات من القاذفات الاستراتيجية طويلة المدى في جزيرة غوام الأمريكية.

وحضر المباحثات رفيعة المستوى من الجانب الكوري: النائب الأول لوزير الخارجية "إيم سونغ نام"، ونائب وزير الدفاع "سو جو سوك" ، ومن الجانب الأمريكي: نائب وزير الخارجية "توماس شينون" ونائب وزير الدفاع "ديفيد تراتشنبرغ" .

الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أطلقتا هذه المباحثات في عام 2016، وقد اتفق الرئيس الكوري "مون جيه إين" مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" على عقد هذه المباحثات بشكل منتظم خلال القمة التي عقدت بينهما في شهر يونيو من العام الماضي.

وشددت وزارة الدفاع الكورية على أن البلدين يعتبران هذه المباحثات آلية رفيعة المستوى للتشاور من أجل الهدف المشترك المتمثل في السعي للحلول الدبلوماسية والسلمية للقضية النووية الكورية الشمالية من خلال الحفاظ على الردع الثابت ضد كوريا الشمالية.