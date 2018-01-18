حزبا الشعب والإصلاح يعلنان عن الاندماج وتشكيل حزب موحد

عقد زعيم حزب الشعب "آن تشول سو" وزعيم حزب الإصلاح "يو سونغ مين" مؤتمرا صحفيا في الساعة الحادية عشر وعشر دقائق من صباح اليوم الخميس حيث أصدرا بيانا مشتركا حول دمج الحزبين.

وصرح مصدر مسؤول في حزب الشعب بأن زعيمي الحزبين قد اتفقا على إعداد البيان بحيث يتم من خلاله التعريف بأهداف دمج الحزبين ورؤية الحزب الموحد.

وأضاف المصدر أن البيان لا يتضمن فقط إرادة الحزبين للاندماج، بل أيضا أفكار الإصلاحات السياسية لزعيمي الحزبين، بما في ذلك تغييل الهيكل السياسي للحزبين أيضا.

لكن القوى المعارضة تتوجه انتقادات لدمج الحزبين، وتقول إنه حتى موعد الإعلان عن الاندماج بينهما يعتبر غير مناسب حيث يأتي قبل انعقاد مؤتمر حزبي شامل للتصويت على صحة أو عدم صحة هذا الاندماج.