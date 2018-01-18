الرئيس مون يعرب عن غضبه من ادعاءات الرئيس الأسبق لي ميونغ باك

أعرب الرئيس "مون جيه إين" عن غضبه إزاء تصريحات الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" حول الانتقام السياسي.

ونقل المتحدث باسم الرئاسة "بارك سو هيون" في مؤتمر صحفي اليوم عن الرئيس قوله إنه لا يسعه إلا الشعور بالغضب إزاء البيان الذي أدلى به "لي" أمس الأربعاء، بعد اعتقال اثنين من مساعديه المقربين بتهمة الرشوة.

ونقل "بارك" عن الرئيس "مون" قوله إن ادعاءات "لي" بشأن استخدام رئاسة الجمهورية للنيابة العامة كأداة للانتقام السياسي لا يمثل فقط إهانة للحكومة الحالية، لكنه أيضًا لا يناسب شخصًا كان يرأس البلاد من قبل.

وكان الرئيس الأسبق "لي" قد أصدر بيانا أمس الأربعاء علق فيه على تحقيقات النيابة بشأن حصول الحكومات السابقة على أموال صندوق الأنشطة الخاصة في وكالة المخابرات. وأعرب عن استيائه من مبادرة إدارة الرئيس "مون جيه إين" للقضاء على الفساد المتراكم في المجتمع، ووصفها بأنها "انتقام سياسي لتدمير الكتلة المحافظة"، وادعى أن هذه السياسة الانتقامية تهز أسس البلاد.