تدابير حكومية لدعم المتاجر والشركات الصغيرة

أصدرت الحكومة والحزب الحاكم مجموعة من الإجراءات لمساعدة أصحاب المتاجر والشركات الصغيرة على مواجهة الصعوبات الناتجة عن رفع رسوم الإيجار ورفع الحد الأدنى للأجور.

وأصدر الحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الخميس إجراءات الدعم خلال اجتماع في البرلمان، حيث صرح رئيس لجنة السياسات في الحزب "كيم تيه نيون" في مؤتمر صحفي بأن الجانبين قررا مراجعة القانون هذا الشهر، لتخفيض سقف رسوم الإيجار التي ارتفعت بشكل حاد.

وتشمل هذه الإجراءات أيضًا تخفيض رسوم بطاقات الائتمان المفروضة على المعاملات المالية بمبالغ صغيرة في المتاجر الصغيرة، كمحلات البقالة والمخابز والسوبر ماركت، عن طريق تحسين اللوائح ذات الصلة.

وقال "كيم" إن المعسكر الحاكم سيقرر أيضًا زيادة أموال الدولة المخصصة لدعم الشركات الصغيرة المتعثرة، لتصل إلى 2.4 تريليون وون.

وكانت الحكومة الكورية قد قررت في شهر يوليو الماضي أن ترفع الحد الأدنى للأجور في عام 2018 بنسبة 16%، وهي أكبر زيادة خلال عقدين.