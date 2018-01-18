كوريا الشمالية ترسل 400 شخص إلى الدورة الأولمبية إلى جانب الرياضيين

تم الاتفاق خلال المحادثات الأخيرة بين الكوريتين على مستوى العمل، على أن تشهد دورة بيونغ تشانغ الأولمبية أكبر مشاركة لوفد كوري شمالي، إلى جانب فريق الرياضيين.

فمن المقرر أن يشارك نحو 230 فردا ضمن فريق التشجيع الكوري الشمالي، لتشجيع الرياضيين الكوريين في الدورة، التي ستُعقد في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

وخلال الدورة، سيقوم 140 من أعضاء أوركسترا "سام جيون" الشمالية بتقديم عروض في سيول، إضافة إلى مدينة بيونغ تشانغ حيث تقام المباريات.

كما سيشارك في العروض نحو 30 من لاعبي التيكوندو، ليصل إجمالي المشاركين في الوفد الشمالي إلى الدورة إلى نحو 400 شخص.

وأما فيما يتعلق بالدورة البارالمبية، فمن المقرر أن يرسل الشمال وفدًا من 150 شخص، بما في ذلك اللاعبون، وأعضاء اللجنة البارالمبية الشمالية والصحفيون وغيرهم.