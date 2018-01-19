الحكومة تلمح إلى قواعد أكثر صراحة بشأن إعادة بناء الشقق

تنظر حكومة كوريا الجنوبية في وضع قواعد ولوائح أكثر صرامة، فيما يتعلق بإعادة بناء الشقق السكنية، في محاولة لتهدئة الارتفاع في أسعار المساكن.



وقالت وزيرة الأراضي والبنية التحتية والنقل "كيم هيون مي" إنه يعتين إعادة النظر في تعزيز اللوائح الخاصة بإعادة بناء الشقق السكنية.



وقالت إنه على الرغم من الجوانب الإيجابية في تحسين حالة الأحياء، فإن هذه الممارسة تؤدي إلى زيادة أسعار المساكن، وإهدار الموارد الاجتماعية.



وقالت الوزيرة إن الوقت قد حان لأن تنظر الحكومة في القواعد المتعلقة بالإعمار، مثل الأمور المتعلقة بالسلامة والمتانة.



ويتوقع بعض المراقبين أن تحظر الحكومة إعادة بناء الشقق السكنية التي يقل عمرها عن 40 عامًا. وفي الوقت الحالي، ينطبق هذا القيد على الشقق السكنية التي يقل عمرها عن 30 سنة.



كما يعتقد بعض المراقبين أن تعزز الحكومة فحوصات السلامة، لمنع إعادة بناء الشقق السكنية التي لا تعاني من مشكلات في السلامة.