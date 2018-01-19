الأحزاب السياسية تنتقد الاندماج بين حزب الشعب وحزب بارون

انتقدت الأحزاب السياسية بشدة عملية الاندماج بين حزب الشعب المعارض الصغير، وحزب باروك.



وفي بيان صادر أمس الخميس، ندد الحزب الديمقراطي الحاكم بالاندماج، وندد بما وصفه بالتواطؤ بين الأحزاب المحافظة.



وقال المتحدث باسم حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إن الاندماج ليس إلا حلًّا مؤقتًا من أجل البقاء، وأضاف أنه لن يستمر طويلًا.



كما انتقد المتحدث باسم حزب العدالة الاندماج، وقال إن الرأي العام يراه حيلة سياسية قصيرة الأجل، تهدف فقط إلى تحقيق المكاسب في الانتخابات المحلية في يوليو.



في وقت سابق من أمس الخميس، أعلن "آن تشول سو" رئيس حزب الشعب، و"يو سيونغ مين" رئيس حزب بارون المحافظ، عن اندماج الحزبين، وكشف النقاب عن رؤية حزبهما الجديد.