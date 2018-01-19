إصلاح تلف في خط التواصل الغربي بين الكوريتين

من المقرر أن يتم استخدام خط التواصل العسكري، على الجانب الغربي من الحدود بين الكوريتين، خلال المحادثات العسكرية المرتقبة بين الكوريتين.



وقال مسؤول عسكري بكوريا الجنوبية أمس الخميس إنهم أصلحوا تلفًا في الكابل النحاسي للخط العسكري بين الكوريتين، صباح الأربعاء الماضي.



واتفقت سيول وبيونغ يانغ على إعادة فتح القناة في وقت مبكر من هذا الشهر وسط تحسن العلاقة بينهما مؤخرًا، لكن الخلل الفني منع الاتصالات بين الجانبين.



وتخطط وزارة الدفاع لإجراء اتصالات اختبارية مع بيونغ يانغ مرتين يوميًا، باستخدام ذلك الخط، اعتبارًا من السبت المقبل.



وقد تم تركيب الخط الساخن العسكري في مكتب الجمارك والهجرة والحجر الصحي في محطة قطار "دوراسان" في مقاطعة كيونغي، لمنع الاشتباكات العسكرية العرضية.



وقد كانت كوريا الشمالية قد قطعت هذه القناة في أوائل عام 2016، بعد أن أغلقت إدارة "بارك كون هيه" السابقة مجمع كيسونغ الصناعي المشترك.