الحكومة الكورية تبذل كل طاقتها لإنجاح أولمبياد بيونغ تشانغ

تسعى الحكومة الكورية الجنوبية إلى بذل كل طاقتها لإنجاح إقامة أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية واستغلالها كفرصة لتحقيق

السلام في شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك في تقرير مشترك قدمته خمس وزارات، من بينها وزارات التوحيد الوطني والخارجية والدفاع، إلى رئيس الوزراء "لي ناك يون"، اليوم الجمعة.

وقالت وزارة التوحيد إنها ستستمر في إجراء حوار وتعاون مع كوريا الشمالية من أجل تنمية العلاقات بين الكوريتين وتحقيق السلام في شبه الجزيرة

الكورية، بينما وأكدت وزارة الخارجية أنها تخطط لأن تستغل أولمبياد بيونغ تشانغ كفرصة لبناء حجر الأساس لتحقيق السلام في شبه

الجزيرة الكورية من خلال دبلوماسية القمة مع رؤساء وزعماء أكثر من 20 دولة سيقومون بزيارة لكوريا الجنوبية خلال فترة انعقاد الأولمبياد. ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع إنها ستبذل كل ما في وسعها لجعل دورة بيونغ تشانغ حدثا أولمبيا آمنا من خلال تعزيز الموقف الدفاعي المشترك بين القطاعات المدنية والحكومية والشرطية والعسكرية.

ومن جانبه أوضح رئيس الوزراء "لي ناك يون" أن اللجنة الأولمبية الدولية ستكون هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ جميع القرارات بشأن أولمبياد بيونغ

تشانغ، بما في ذلك تشكيل فريق رياضي موحد بين الكوريتين لهوكي الجليد للنساء.