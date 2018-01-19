انخفاض نسبة تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين إلى 67%

انخفضت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" لمستوى أقل من 70%.

وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من السادس عشر وحتى الثامن عشر من شهر يناير الجاري على 1004 من المواطنين البالغين، وصلت نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى 67%، بانخفاض 6% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها نسبة تأييد الرئيس "مون" لمستوى أقل من 70% منذ أن بلغت 65% في الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر من العام الماضي.

أما نسبة المعارضة فقد بلغت 24%، بزيادة 7% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وبلغت نسبة نأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 46%، بينما بلغت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 9%،وحزب الإصلاح المحافظ 8%، وحزب الشعب وحزب العدل 4%.

وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.