أول خطوة مشتركة بين رئيسي الحزبين المعارضين بعد الإعلان عن دمجهما

أقام رئيس حزب الشعب المعارض "آن تشول سو" ورئيس حزب الإصلاح المحافظ المعارض "يو سونغ مين" اليوم الجمعة جلسة حوار مع الشباب كأول خطوة سياسية مشتركة بينهما بعد الإعلان عن دمج الحزبين أمس الخميس.

وأقيمت الجلسة تحت عنوان "دمج الحزبين من أجل المستقبل، والسياسة من أجل الإصلاح" حيث تم تبادل الآراء حول القضايا العالقة، ومنها نظام الحد الأدنى للأجور، والثورة الصناعية الرابعة، والإصلاح التعليمي، وقضية العملات الإلكترونية ، بالإضافة إلى إجراء تعديل على الدستور.

وقال مسؤول في حزب الشعب إن جلسة الحوار هذه تهدف إلى الاستماع إلى آراء الشباب الذين يعانون من الصراعات الأيديولوجية بين المجموعات

السياسية في البلاد، ويرغبوب في حدوث تغييرات في المجالات السياسية وغيرها من المجالات المختلفة.