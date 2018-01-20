الصين تنفي علمها بالسفن الصينية التي تنقل الفحم الكوري الشمالي

نفت الحكومة الصينية علمها بقيام السفن الصينية، بنقل الفحم الكوري الشمالي، لمساعدة النظام على تجاوز عقوبات الأمم المتحدة المفروضة عليه.

وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "ليو كانغ" بهذا في مؤتمر صحفي دوري أمس الجمعة، قائلًا إن بكين تلتزم بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الشمال، بشكل عادل وصارم.

وقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أول أمس الخميس، أن الوثائق الأمريكية المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي، تفيد بأن ست سفن صينية تبين أنها كانت تساعد الشمال، عن طريق نقل البضائع غير المشروعة ولا سيما الفحم إلى روسيا وفيتنام، أو إلى سفن أخرى في البحر.

وقد فرضت الأمم المتحدة في أغسطس الماضي حظرًا على تصدير الفحم وخام الحديد وغيرها من السلع.