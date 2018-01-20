الحكومة والحزب الحاكم والرئاسة يناقشون ارتفاع أسعار المنازل

اجتمع الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة والرئاسة، للاستجابة للارتفاع في أسعار المساكن في البلاد.

وقد عقدت الأطراف الثلاثة اجتماعًا مغلقًا اليوم لتناول الأزمة، حيث تستمر أسعار المنازل في الارتفاع بشكل كبير، لا سيما في منطقة "كانغ نام" الراقية، على الرغم من سلسلة الإجراءات الحكومية التي اتُّخذت العام الماضي.

وقال أحد المشاركين في الاجتماع لوكالة يونهاب إن المجتمعين على الرغم من اتفاقهم أن الزيادة في منطقة "كانغ نام" كانت مدفوعة بالتوقعات حول إعادة بناء المساكن القديمة، لكن الحكومة ما زالت بحاجة إلى تحديد الأسباب الدقيقة لذلك، للتوصل إلى إجراءات مضادة فعالة.

وأشارت وزيرة الأراضي "كيم هيون مي" أول أمس الخميس إلى أن الحكومة سوف تصعِّب إعادة بناء المساكن القديمة، التي لا تعاني من مشكلات تتعلق بالسلامة.