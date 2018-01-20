المكتب الرئاسي يحث موظفيه على عدم الاستثمار في العملات الافتراضية

أكتب :

2018-01-20 12:26:19

تحديث :

2018-01-20 12:26:19

المكتب الرئاسي يحث موظفيه على عدم الاستثمار في العملات الافتراضية

طلب المكتب الرئاسي من موظفيه الامتناع عن الاستثمار في العملات الافتراضية.
وقال مسؤول في المكتب الرئاسي إن سكرتير الشؤون العامة "لي جونغ دو"، أصدر إشعارًا خطيًّا إلى الموظفين، يطلب فيه منهم الابتعاد عن المعاملات في العملات الافتراضية أثناء ساعات العمل، وعدم استخدام أي معلومات تتعلق بوظيفتهم.
ومن المعروف أن المكتب الرئاسي يعمل على صياغة مبادئ توجيهية داخلية، بشأن تعاملات العملات الرقمية، حيث لا يوجد حاليًا أي قانون يضع قيودًا على هذه الاستثمارات، من جانب الموظفين العموميين.
وقد دعا مكتب تنسيق السياسات الحكومية في وقت سابق جميع الموظفين الحكوميين، بالابتعاد عن هذه الأعمال.

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