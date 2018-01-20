كوريا الشمالية تلغي زيارة رئيس الأوركسترا لمواقع حفلات الاولمبياد

ألغت كوريا الشمالية خطة لارسال عدة مسؤولين إلى كوريا الجنوبية في عطلة نهاية الاسبوع لتفقد أماكن حفلاتها الاولمبية الشهر المقبل.

هذا وقال مسؤول في وزارة التوحيد بين الكوريتين في سيئول للصحفيين أن كوريا الشمالية أبلغت جارتها الجنوبية بالغاء خطة الزيارة وذلك مساء امس الجمعة.

وكان من المقرر أن يقوم وفد من سبعة أعضاء برئاسة "هيون سونغ وول" رئيس فرقة اوركسترا "سام جي يون" الشمالية بعبور خط الحدود بين الكوريتين اليوم السبت بهدف تفقد مواقع الحفلات الموسيقية في الجنوب. ولم توضح كوريا الشمالية أسباب الغاء الرحلة.

يذكر انه في الوقت الذي أشارت فيه بيونغ يانغ إلى "تجميد الرحلة"، يأمل المسؤولون في سيئول ان تقوم كوريا الشمالية بتحديد مواعيد اخرى للزيارة. وتخطط الحكومة في كوريا الجنوبية للاستفسار من نظيرتها في الشمال من خلال مكتب الاتصال في قرية الهدنة بين الكوريتين لمعرفة اسباب الغاء الزيارة.

تجدر الإشارة إلى أنه اثناء المحادثات بين الكوريتين التي عقدت الاثنين الماضي وافقت بيونغ يانغ على ارسال فرقة فنية مكونة من 140 شخص إلى كوريا الجنوبية، حيث تضم اعضاء اوركسترا وفنانون وراقصون من اجل اقامة حفلات في سيئول ومنطقة بيونغ تشانغ- غانغ نيونغ التي سوف تستضيف الألعاب الشتوية.