اجتماع رباعي الاطراف في سويسرا حول مشاركة كوريا الشمالية في الالعاب الاولمبية

سوف يعقد في لوزان بسويسرا اجتماع رباعي الاطراف اليوم السبت من اجل بحث موضوع مشاركة كوريا الشمالية في العاب بيونغ تشانغ الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية.

هذا وسوف يستضيف الاجتماع رئيس اللجنة الاولمبية الدولية "توماس باخ"، ويشارك فيه كبار المسؤولين من الكوريتين واللجنة المنظمة لالعاب بيونغ تشانغ، حيث سوف يبحث الاجتماع استكمال التفاصيل المتعلقة بقرار كوريا الشمالية في اللحظات الأخيرة المشاركة في الألعاب الشتوية.

يذكر انه يتعين في هذا الاجتماع ايجاد حل لسلسلة من القضايا الفنية والإجرائية بما في ذلك حجم الوفد الكوري المشارك والفعاليات الرياضية التي يمكن للرياضيين الشماليين المشاركة فيها.

تجدر الإشارة إلى أنه قبيل الاجتماع الذي سيعقد في رئاسة اللجنة الاولمبية الدولية، اعرب نائب رئيس لجنة عطاءات اولمبياد 2026 "كلود ستريكر" عن تفاؤله بشأن مشاركة كوريا الشمالية، حيث قال إن مشاركة كوريا الشمالية في في الالعاب الاولمبية والفعاليات الرياضية تعتبر وسيلة لتحقيق السلام وتعزيز العلاقات بين الدول، أي بمعنى اخر تعتبر منبر جيد للحوار.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يجيئ بعد اتفاق الكوريتين الاربعاء الماضي على تسيير مسيرة مشتركة لرياضيي البلدين واستخدام العلم الموحد لشبه الجزيرة الكورية اثناء مراسم افتتاح الالعاب الاولمبية الشتوية.