كوريا الجنوبية والاتحاد الاوروبي يردان بشكل مشترك على الحمائية التجارية

اتفقت كوريا الجنوبية والاتحاد الاوروبي على الاستجابة المشتركة للحمائية التجارية.

هذا وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سيئول اليوم السبت إنها عقدت الاجتماع السابع للجنة التجارة الثنائية مع المفوضية الاوروبية في بروكسل امس الجمعة.

هذا واثناء الاجتماع الذي ترأسه من الجانب الكوري وزير التجارة "كيم هيون تشونغ" ومن الجانب الاوروبي المفوض الأوروبي للتجارة "سيسليا مالمستروم"، اتفق الجانبان على الرد بشكل مشترك على انتشار ظاهرة الحمائية التجارية عالميا وذلك بناء على اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الاوروبي التي بدأ سريانها في العام 2011.

كما اتفق الجانبان كذلك على تنسيق التدابير فيما يتعلق بسعي الولايات المتحدة لفرض قيود على معدات الطاقة الشمسية.

يذكر أنه في اكتوبر الماضي قدمت لجنة التجارة الدولية الأمريكية توصية الى الرئيس الامريكي دونالد ترامب تنصحه باتخاذ تدابير حمائية من اجل حماية شركات صناعة ألواح الطاقة الشمسية الأمريكية من الواردات الأجنبية.

يشار إلى أن اخر موعد لاتخاذ القرار النهائي حول هذا الأمر هو الجمعة المقبلة.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة في سيئول سوف تقوم ايضا بتعزيز التعاون مع الاتحاد الاوروبي حول الحمائية التجارية في الساحة الدولية في الأنظمة والتكتلات التجارية متعددة الاطراف مثل منظمة التجارة العالمية ومجموعة دول العشرين والاجتماع الاسيوي الاوروبي "اسيم".