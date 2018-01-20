السيدة الأولى السابقة ترفع دعوى تشهير ضد نائب برلماني وسط تصاعد فضيحة جهاز الاستخبارات

قامت السيدة الأولى السابقة "كيم يون اوك" برفع دعوى قضائية ضد النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم "بارك هونغ غيون" بتهمة التشهير.

هذا وكشف مكتب الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" أن الرئيس الأسبق وزوجته رفعا دعوى قضائية ردا على اتهامات النائب البرلماني "بارك" بأن السيدة الأولى السابقة انفقت بشكل شخصي أموال من صندوق الانشطة الخاصة لجهاز الاستخبارات الوطني.

وكان النائب البرلماني "بارك" والذي ظهر في برنامج اذاعي محلي قال إن سلطات الاستخبارات قدمت حوالي 100 مليون وون كوري ما يعادل 94 الف دولار تقريبا للسيدة الأولى انذاك اثناء زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة في العام 2011، حيث تم انفاق حوالي 30~ 40 مليون وون في شراء المنتجات الفاخرة للسيدة الاولى.

هذا وقال مكتب سكرتير الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" في بيان صحفي إن النائب البرلماني انتهك القانون الجنائي لتشويه سمعة السيدة الأولى السابقة ونشر شائعات كاذبة حولها.

يذكر أن مكتب الرئيس الاسبق اوضح بأنه بعد رفع الدعوى القضائية اول امس الخميس نفى مكتب النائب البرلماني هذه الادعاءات لكن النائب "بارك" كرر هذه المزاعم على الرغم من التحذيرات باتخاذ خطوات قانونية ضده.