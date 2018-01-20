وزيرة الخارجية الكورية كانغ تسعى للتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة

قالت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوى" أمس الجمعة إن سيئول تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للتأكد من أن مشاركة كوريا الشمالية في دورة بيونغ تشانغ الاولمبية لا تعني التخلي عن العقوبات الدولية المفروضة على الشمال.

وقالت الوزيرة "كانغ" خلال حديثها في مقابلة أجرتها معها وكالة يونهاب للأنباء إن الحكومة تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولى حول كوريا الشمالية حتى لا يكون هناك جدل حول مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ فيما يتعلق بالعقوبات الدولية.

وأضافت أن مجلس الامن الدولي لديه إطار العقوبات الخاص بتطورات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

تجدر الإشارة الى أن كوريا الشمالية وافقت على إرسال وفدها الى أول دورة أولمبية شتوية في كوريا الجنوبية في أعقاب محادثات الاسبوع الماضي بين الكوريتين.

وكانت "كانغ" قد حضرت مؤخرا اجتماعا لوزراء الخارجية فى فانكوفر بكندا حيث اجتمعت 20 دولة لمواجهة التهديد الذى تمثله برامج كوريا الشمالية النووية والصواريخ البالستية.

وقالت إن وزراء الخارجية ابدوا تأييدهم للحوار بين الكوريتين ومشاركة كوريا الشمالية فى الالعاب الاولمبية.

وأوضحت ان الوزراء وافقوا على أن تستمر العقوبات والضغوط على كوريا الشمالية في الوقت الذي تواصل بيونغ يانغ فيه تطوير أسلحة نووية وصواريخ، مشيرة الى أن الوزراء أكدوا مجددا ان المشكلة النووية الكورية الشمالية يجب ان تحل بالطرق السلمية والدبلوماسية .



