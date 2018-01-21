كوريا الشمالية ترسل 22 من رياضييها إلى دورة بيونغ تشانغ الأولمبية

قررت كوريا الشمالية إرسال 22 رياضيًّا إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي ستقام في كوريا الجنوبية، وسوف تقوم الكوريتان بتشكيل فريق موحد لهوكي الجليد، للمرة الأولى في الدورات الأولمبية.

وأعلن رئيس اللجنة الأولمبية "توماس باح" اليوم السبت تفاصيل مشاركة الشمال، بعد اجتماع رباعي بين المسؤولين الأولمبيين والحكوميين من كوريا الجنوبية والشمالية، انعقد في لوزان بسويسرا.

وقال "باخ" في مؤتمر صحفي إن اللجنة الأولمبية وافقت على إرسال وفد كوري شمالي، يتكون من 22 رياضيًّا و24 مسؤولًا حكوميًّا. وسوف يتنافس اللاعبون الشماليون في 3 فعاليات رياضية.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية إن الكوريتين سوف تشكلان فريقًا موحدًا لهوكي الجليد، بانضمام 12 لاعبًا من كوريا الشمالية، إلى الفريق الكوري الجنوبي المكون من 23 لاعبًا.

وسوف يتشكل فريق هوكي الجليد للنساء من 35 لاعبة، لكن 22 منهن فقط سوف تشارك في المنافسات بالفعل.

وسوف تقوم بقيادة الفريق مدربة الفريق الكوري الجنوبي "سارة موراي".

كما قررت اللجنة الأولبمية أيضًا السماح لفريق التزلج الفني المزدوج الشمالي، المكون من "ريوم تيه أوك" و"كيم جو سيك" بالمشاركة في الأولمبيات.

وقد استوفى الفريق شروط المشاركة في الخريف الماضي، لكنه تأخر عن الموعد النهائي لتأكيد المشاركة.

وسوف تسير الكوريتان معًا تحت اسم "كوريا" و"علم التوحيد" في مراسم الافتتاح والختام، وتظهر شبه الجزيرة الكورية في علم التوحيد.

كما تم اختيار الأغنية الشعبية الكورية "أريرانغ" نشيدًا مشتركًا، وسوف يستخدم الفريق الموحد الاختصار "COR".

