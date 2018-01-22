انخفاض نسبة تأييد الرئيس مون جيه إين للأسبوع الثاني على التوالي

شهدت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" انخفاضا خلال الأسبوعين الماضيين على التوالي.

وطلقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على 2509 من المواطنين الكوريين البالغين خلال الفترة من الخامس عشر وحتى التاسع عشر من شهر يناير الجاري، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 66%، بانخفاض نسبته 4.6% مقارنة بالأسبوع الأسبق.

وقالت الشركة إن هذه النسبة تعد ثاني أقل نسبة تم تسجيلها منذ تنصيب الرئيس "مون"، حيث سجلت نسبة تأييده أقل مستوى، وهو 65.6%، في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر من العام الماضي في أعقاب قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية سادسة.

وأرجعت الشركة السبب في انخفاض نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى انتقادات أحزاب المعارضة الموجهة للحكومة بشأن مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، وقضية العملات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية المعقدة الناجمة عن الصراع بين الرئيس "مون" والرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" بشأن التحقيقات التي تحاول النيابة العامة إجرائها مع الرئيس الأسبق "لي" في اتهامات بالفساد المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة تأييد جيل الثلاثينيات الذين يعتبرون أكبر الجهات تأييدا للرئيس مون، قد شهدت انخفاضا بنسبة 9.9% لتبلغ 73.1% بعد أن كانت 83%.

وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 48.3%، وتلاه حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بـ18.1%، وحزب الشعب المعارض الصغير 5.9%، وحزب الإصلاح المحافظ 5.7%، وحزب العدل 5.4%.

