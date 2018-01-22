عروض الأوركسترا الكورية الشمالية تقام مجانا للمدعوين فقط

صرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية الجنوبية بأن العرضين الموسيقيين اللذين ستقيمهما فرقة أوركسترا "سام جي يون" الكورية الشمالية في مدينتي سيول وكانغ ننغ على هامش أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، سيقامان مجانا دون بيع تذاكر للمواطنين العاديين.

وقال المتحدث باسم الوزارة "هوانغ سونغ أون" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن الوزارة تخطط لإقامة هذين العرضين الموسيقيين للمدعوين فقط، موضحا أنه سيتم وضع تفاصيل هذه الخطة بعد إقرار برامجهما.

وقال إن وزارة الثقافة تقدم دعما للوفد الفني الكوري الشمالي الذي يقوم بزيارة لكوريا الجنوبية للإعداد للعرضين الموسيقيين لفرقة أوركسترا "سام جي يون"، رغم أن وزارة التوحيد الوطني هي الجهة المسؤولة عن التعامل مع القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية، وذلك نظرا لأن زيارة الوفد الكوري الشمالي تستهدف إجراء جولة تفقدية في المواقع التي ستقام فيها عروض الفرقة الكورية الشمالية.

