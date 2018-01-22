استمرار الخلاف الحزبي بشأن مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ

لا يزال الخلاف قائما بين المعسكرين الحاكم والمعارض في كوريا الجنوبية بشأن تشكيل فريق موحد نسائي لهوكي الجليد بين الكوريتين، والزيارة التي يقوم بها حاليا وفد فني كوري شمالي لكوريا الجنوبية استعدادا لإقامة عرضين موسيقيين بواسطة فرقة أوركسترا "سام جي يون" الكورية الشمالية على هامش أولمبياد بيونغ تشانغ.

وعبر "أو وان شيك" زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم عن أسفه لعرقلة حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي مسيرة قطار السلام نحو أولمبياد بيونغ تشانغ.

وقال إن حزب كوريا الحرة يحاول تقليل الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال أولمبياد بيونغ تشانغ.

وأضاف أنه ليس من المنطقي أن تقوم نائبة البرلمان عن حزب كوريا الحرة "ناه كيونغ وان" التي كانت قد طالبت كوريا الشمالية بالمشاركة في الأولمبياد الخاصة لذوي الاحتياجات الذهنية والتي أقيمت في بيونغ تشانغ في عام 2013، بإرسال رسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية تعبر فيها عن معارضتها لمشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ.

ومن جانبه، وصف رئيس حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "هونغ جون بيو" مشاركة الوفد الفني الكوري الشمالي في أولمبياد بيونغ تشانغ بأنه حدث رمزي يجعل أولمبياد بيونغ تشانغ التي تستضيفها كوريا الجنوبية، أولمبياد "بيونغ يانغ"، وليس "بيونغ تشانغ".

وأضاف أن الحكومة تحاول استغلال هذا الحدث الرياضي العالمي فرصة لأداء عرض سياسي بين الكوريتين.

