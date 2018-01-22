الحزب المعارض الرئيسي يدعو لدعم مرشحيه في الانتخابات المحلية القادمة

دعا "هونغ جون بيو" رئيس حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي الشعب الكوري إلى دعم مرشحيه في الانتخابات المحلية القادمة.

وقال "هونغ" إن الانتخابات القادمة ستكون فرصة لحماية الشعب من سياسات حكومة الرئيس "مون جيه إين" المنتمية إلى الجناح اليساري، مشيرا إلى أن انهيار حزب كوريا الحرة سيتسبب في هز الأسس التي تقوم عليها كوريا الجنوبية من خلال موجة الجناح اليساري التي تجتاح البلاد حاليا.

وأكد "هونغ" على أن حزب كوريا الحرة المعارض سيتم إصلاحه بشكل تام عن طريق القضاء على أخطائه السابقة.

وأدان "هونغ" السياسات الأمنية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، مشيرا إلى ان كوريا الجنوبية تعانى الآن من ثلاثة عوامل خطيرة، هي: الأزمة الأمنية، والوضع الاقتصادي المتراجع، والانخفاض الحاد في عدد السكان.

وأكد أنه سيبذل كل ما في وسعه لحماية كوريا الجنوبية من تهديدات كوريا الشمالية من خلال إعادة نشر أسلحة نووية استراتيجية.

وعبر "هونغ" عن معارضته لإجراء استفتاء عام على تعديل الدستور بشكل متزامن مع الانتخابات المحلية شهر يونيو القادم.



