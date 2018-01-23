واشنطن تنفي أي خطط للالتقاء بمسؤولين كوريين شماليين خلال الأولمبياد

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأنه ليس لدى الولايات المتحدة أي خطط للالتقاء بمسؤولين كوريين شماليين خلال دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية.

وقال صدر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين إن الولايات المتحدة كانت واضحة في موقفها بشأن المحادثات مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه لا توجد أي خطط أمريكية للالتقاء بمسؤولين كوريين شماليين قبل أو بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية.

وأضاف المصدر أنه فى الوقت الذى تظل فيه واشنطن منفتحة على مفاوضات نزع السلاح النووي ذات الجدية والمصداقية، فإن كوريا الشمالية تظهر أنها غير مهتمة بهذه المحادثات فى الوقت الراهن.

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" قد أعاد التأكيد على على ضرورة الاستمرار في الالتزام بأقصى قدر من الضغوط ضد كوريا الشمالية، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية 20 دولة، من بينها كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، في كندا، الأسبوع الماضي. لكن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" أعرب في تصريحات أدلى بها أمس عن أمله في أن يؤدي وضع الحوار الحالي بين الكوريتين إلى إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.