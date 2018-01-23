محكمة الاستئناف تحكم بسجن كبير مساعدي الرئيسة السابقة 4 سنوات

حكمت المحكمة العليا في سيول على "كيم كي تشون" كبير مساعدي الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، بالسجن لمدة 4 سنوات، بسبب دوره القيادي في وضع قائمة سوداء للمثقفين الذين كانوا ينتقدون حكومة "بارك".

كما حكمت محكمة الاستئناف على المساعدة الرئاسية السابقة للشؤون السياسية "تشو يون سون" بالسجن لمدة سنتين، لتورطها أيضا في فضيحة القائمة السوداء.

وتعد هذه الأحكام أشد من الأحكام التي حكمت بها المحكمة الأدنى في يوليو الماضي، حيث حكمت المحكمة المركزية في سيول على "كيم" بالسجن لمدة 3 سنوات، وعلى "تشو" بالسجن لمدة عام مع سنتين من المراقبة.