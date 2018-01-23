الحكومة الكورية تضع خطة عمل للحد من الانتحار

وضعت الحكومة الكورية خطة عمل للحد من الانتحار، بحيث يتم تخفيض معدل الانتحار من 26 إلى 17 حالة لكل 100 ألف شخص، بحلول عام 2022.

ووضعت الحكومة اللمسات الأخيرة على تلك الخطة خلال اجتماعها في مقرها في مدينة "سيجونغ" اليوم الثلاثاء.

وتتضمن الخطة رعاية مليون من "حماة الحياة" الذين يراقبون العلامات على الانتحار، ويقدمون المساعدة قبل تحويل الأفكار الانتحارية إلى محاولات انتحار بالفعل.

كما تخطط الحكومة لتحليل سمات حالات الانتحار في البلاد استنادًا إلى التحقيقات التي أجرتها الشرطة على 70 ألف حالة انتحار وقعت خلال السنوات الخمس الماضية.

وسوف تتيح الحكومة للمواطنين بعد الوصول إلى سن الأربعين إجراء اختبار الاكتئاب كل 10 سنوات، وتعزيز التدريب على الوقاية من الانتحار للعاملين في المجالات الأكثر عرضة لذلك، مثل الشرطة والإطفاء.

كما سيتم معاقبة الذين يدعون المواطنين للانتحار الجماعي عبر الإنترنت.

وقد سجلت كوريا الجنوبية أعلى معدل للانتحار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ عام 2003، حيث يبلغ معدل الانتحار في كوريا الجنوبية 25.6 شخص لكل 100 ألف مواطن، أي ما يماثل 2.4 ضعف المتوسط في بلدان المنظمة.