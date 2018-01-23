الكشف عن معلومات جديدة في قضية رئيس المخابرات الأسبق

تم الكشف عن أن إدارة المحكمة الوطنية قد تواصلت مع المكتب الرئاسي خلال فترة حكومة "بارك كون هيه"، بشأن محاكمة رئيس المخابرات السابق "وون سي هون".

ونشرت اللجنة التي شكلتها المحكمة العليا نتائج تحقيقاتها أمس الاثنين بشأن اتهامات الإدارة بإعداد قائمة سوداء للقضاء، لمراقبة الأصوات الليبرالية داخل القضاء وقمعها.

وقالت اللجنة في تقريرها إن الرئاسة سألت إدارة المحكمة حول توقعاتها للحكم الذي صدر في فبراير 2015. ومن المعروف أن الإدارة كانت قد أبلغت الرئاسة بأنها لا تستطيع النظر في الأمر مباشرة لحساسية القضية، لكنها تعمل على إيجاد طريقة غير مباشرة لمعرفة كيف سيصدر القضاة حكمهم.

وقد أدين "وون" وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات في محكمة الاستئناف، بتهمة انتهاك قانون الانتخابات.