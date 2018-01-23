السفير الكوري في اليابان يدعو لحل مستقر لقضية الاسترقاق الجنسي

قال السفير الكوري لدى اليابان "لي سو هون" إن هناك ضرورة لاتباع نهج "طويل الأجل" في التعامل مع قضية الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب.

وأدلى السفير الكوري بتصريحاته لصحفيين كوريين أمس كانوا في زيارة لليابان في إطار برنامج تبادل الصحفيين بين البلدين.

واقترح "لي" اتباع "نهج طويل الأجل" مشيرا إلى أن الحلول المتسرعة للقضية قد تؤدي إلى تعقيدها أكثر.

وقال إن الأزمة لا يمكن حلها من خلال اتفاق عام 2015، ولكن في الوقت نفسه من الصعب على البلدين القيام بجهود إضافية.

وأوضح السفير الكوري أن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الكورية بهذا الشأن قد تهدف إلى حل المشكلة بين الجانبين، لكيلا تسوء الأمور أكثر من ذلك، وأضاف أنها تبدو كحل مشابه للأزمة مع الصين بسبب نظام ثاد الأمريكي المضاد للصواريخ.