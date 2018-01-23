الرئيس مون يوافق على إقالة رئيس شبكة كي بي إس

وافق الرئيس "مون جيه إين" على اقتراح يطالب بإقالة "كو ديه يونغ" رئيس شبكة "كي بي إس"، التي تعد أكبر هيئة إذاعية في كوريا الجنوبية.

وقال مسؤول رئاسي إن الرئيس وافق على الطلب من خلال نظام البيانات الإلكتروني اليوم الثلاثاء، وأضاف أن "كو" سوف يغادر منصبه في الساعة 12 من صباح الغد الأربعاء.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من إصدار مجلس أمناء "كي بي إس" قرارا بإقالة "كو"، وذلك بعد شهور من الإضرابات التي نظمها مئات الموظفين في "كي بي إس" الذين طالبوا باستقالته.

وكان المخرجون الموالون للحكومة في مجلس أمناء "كي بي إس" قد تقدموا باقتراح في الثامن من يناير لإقالة "كو" بسبب دوره المزعوم في الإضرار بالمذيعين وعملية صنع القرار الداخلي.

ويُعتقد أن "كو" حاول قمع الانتقادات ضد حكومة "بارك كون هيه" السابقة، من خلال التدخل في إعداد التقارير الإخبارية.