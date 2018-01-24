رئيس الوزراء الياباني يدرس حضور حفل افتتاح دورة بيونغ تشانغ

قال تقرير نشرته قناة "إن إتش كيه" اليابانية إن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" يدرس حاليا حضور مراسم افتتاح دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية، بعد أن كانت قد أثيرت من قبل شكوك حول حضوره.

وقال التقرير إن "آبيه" يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" على هامش حضوره افتتاح الدورة الأولمبية، حيث ينتظر أن يطالبه بأن تنفذ سيول الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2015 حول قضية الاسترقاق الجنسي خلال الحرب العالمية الثانية بواسطة الجيش الياباني، وأيضا لتأكيد التعاون الثنائى الوثيق حول القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية.

وكانت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" قد نقلت دعوة من الرئيس "مون" إلى "آبيه" لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، وذلك خلال زيارتها لليابان الشهر الماضي. لكن موقف الحكومة الكورية الحالية من الاتفاق الذي أبرمته الحكومة السابقة مع طوكيو في عام 2015 أثار مشاعر سلبية عامة في اليابان بشأن حضور "آبيه حفل افتتاح دورة "بيونغ تشانغ". بيد أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم فى اليابان وشريكه فى الائتلاف "كومييتو"، قد توصلا إلى توافق فى الرأي بأنه من المرغوب فيه أن يحضر " آبيه" حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، وضعا في الاعتبار أهمية العلاقات بين البلدين.

