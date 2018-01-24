المحكمة العليا تنكر الاتهامات ذات الصلة بقضية مدير وكالة المخابرات الأسبق

نفى قضاة المحكمة العليا الكورية تقارير وسائل الإعلام التي قالت إن المكتب الرئاسي خلال فترة حكم الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" قد مارس نفوذه للتأثير على نتائج محاكمة رئيس هيئة المخابرات الأسبق "وون سيه هون".

وعقد 13 من قضاة المحكمة العليا اجتماعا طارئا أمس الثلاثاء، أعربوا فيه عن احتجاجهم على التقارير الإعلامية بشأن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيقات التي تم تشكيلها في المحكمة العليا.

وكانت لجنة التحقيقات قد أعلنت أول من أمس الاثنين أن إدارة المحكمة الوطنية قد تواصلت مع المكتب الرئاسي بشأن محاكمة الاستئناف في قضية رئيس هيئة المخابرات الأسبق "وون سيه هون" فى فبراير 2015.

وكشفت اللجنة عن وثائق تفيد بأن مسؤولي رئاسة الجمهورية الكورية آنذاك طلبوا من المحكمة العليا التأكد من أن يتم إجراء الحكم في قضية "وون" بواسطة المحكمة بكامل قضاتها. وأشارت اللجنة إلى أن الحكم في القضية صدر بالفعل بواسطة هيئة محكمة كاملة، وأن المحكمة العليا أعادت القضية إلى المحكمة الأدنى في شهر يوليو من عام 2015 لإعادة المحاكمة، مما أثار تكهنات بأن المحكمة تعرضت لضغوط من جانب المكتب الرئاسي.

