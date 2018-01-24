سيول تتخطط لإصدار بيان مشترك مع بكين للتعاون في تقليل الغبار الناعم

قالت وزارة البيئة الكورية إنها تخطط لإصدار بيان مشترك بين الرئيسين الكوري والصيني حول التعاون في تقليل الغبار الناعم.

جاء ذلك ضمن الأعمال الرئيسية التي ستنفذها الوزارة خلال هذا العام، حيث قالت وزيرة البيئة "كيم أون كيونغ" في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الوزارة ستركز على 16 عملا رئيسيا في أربعة مجالات، هي: رفع الطاقة الكامنة المستدامة للبلاد، وتحسين جودة البيئة، وتنفيذ السياسات البيئية بالتعاون مع عامة الشعب، وتحقيق النمو الابتكاري للصناعات البيئية.

وأضافت الوزيرة "كيم" أن وزارتها ستكثف التعاون مع الصين في تقليل حجم الغبار الناعم القادم من الصين، مؤكدة أنها تخطط لإصدار بيان مشترك بهذا الشأن بين الرئيسين الكوري والصيني في حالة انعقاد قمة بينهما خلال هذا العام.

وقالت إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة الشاملة لتقليل انبعاثات الغبار الناعم في البلاد من خلال فرض المزيد من القيود والمراقبة على المصانع والسيارات.

