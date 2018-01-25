شقيق الرئيس الأسبق يمثل أمام التحقيقات غدًا الجمعة

أبلغ "لي سانغ ديوك" الأخ الأكبر للرئيس السابق "لي ميونغ باك"، النيابة بأنه سيمثل أمامها غدًا الجمعة، للتحقيق معه في اتهامات بتلقيه أموالًا غير مشروعة من وكالة المخابرات.

وفي البداية، كان المحققون يعتزمون استجواب "لي" البالغ من العمر 83 عامًا أمس الأربعاء، لكنه طلب تأجيل التحقيق إلى يوم الجمعة لعدم استعداده ولظروفه الصحية.

وكان "لي" قد فقد وعيه فجأة بعد تناوله الغداء في سيول أمس الأربعاء، ونُقِل إلى غرفة الطوارئ بمستشفى جامعة سيول الوطنية.

وحتى في حالة مثول "لي" للتحقيق، فسيكون من الصعب على المحققين استجوابه لفترات طويلة، نظرًا لحالته الصحية.

وتعتقد النيابة استنادًا إلى شهادات من مسؤولين في جهاز المخابرات الوطنية ومساعدي الرئيس السابق، أن جهاز المخابرات سلَّم "لي" مئات الملايين من الوونات، من صندوق الأنشطة الخاصة التابع لجهاز المخابرات في أوائل عام 2011، عندما كان أخوه رئيسًا للبلاد.

