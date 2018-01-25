اجتماع بين وزيري دفاع كوريا والولايات المتحدة في هاواي

أكتب :

2018-01-25 16:41:39

تحديث :

2018-01-25 16:41:39

اجتماع بين وزيري دفاع كوريا والولايات المتحدة في هاواي

من المقرر أن يجتمع وزير الدفاع الكوري "سونغ يونغ مو" مع نظيره الأمريكي "جيمس ماتيس" في هاواي غدًا الجمعة، لبحث القضايا المتعلقة بالتحالف الثنائي بين البلدين.
وأوضحت وزارة الدفاع في سيول اليوم الخميس أن مسؤولين رفيعي المستوى من وزارتي دفاع البلدين سيحضرون الاجتماع.
ومن المتوقع أن يركز "سونغ" و"ماتيس" في مباحثاتهما على التحول في الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية منذ انعقاد المحادثات بين الكوريتين، وموعد إجراء المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين، والتي تم إرجاؤها لما بعد أولمبياد "بيونغ تشانغ".
وقالت الوزارة إن الجانبين سيناقشان أيضًا عددا من القضايا الأخرى، بما في ذلك التعاون بين البلدين من أجل استضافة سلمية وآمنة لدورة الألعاب الشتوية.
وقالت الوزارة إن "سونغ" سوف يزور سنغافوره وإندونيسيا وتايلاند، بدءا من يوم الأحد إلى يوم السبت القادمين، سعيًا إلى جلب التعاون الدولي مع كوريا من أجل نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

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