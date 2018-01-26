الرئيس يدعو إلى مزيد من الإجراءات الجذرية لتوفير فرص العمل للشباب

شدَّد الرئيس "مون جيه إين" على موظفيه لبذل قصارى الجهود، لخلق فرص عمل أكثر للشباب في البلاد.

وخلال اجتماع حكومي حول فرص العمل عُقِد أمس الاثنين، حذر الرئيس من أنَّ الحكومة إذا لم تبذل المزيد من الإجراءات الفعالة والجذرية لتخفيف بطالة الشباب خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة، فإن الشباب الكوريين الجنوبيين سيواجهون فرص عمل أقل بكثير.

وحث "مون" الوزارات المعنية على البقاء في حالة تأهب، وتحديد أولوياتها عند صياغة السياسات، مشيرًا إلى أن فرص العمل لا توفر فقط دخلًا للشباب، ولكنها توفر لهم الأحلام والآمال والمستقبل.

كما وبَّخ موظفيه لعدم الالتزام بدقة بتعهده بتوفير المزيد من فرص العمل، على الرغم من تأكيده المتكرر على أن بطالة الشباب تُعَدُّ من أكثر المشكلات إلحاحًا في البلاد.

