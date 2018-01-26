إجراء تدريبات عسكرية كورية أمريكية مشتركة بعد انتهاء أولمبياد بيونغ تشانغ

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية "تشيه هيون سو" في موجز صحفي اليوم الجمعة إن التدريبات العسكرية الكورية الأمريكية التي تم تأجيلها سيتم إجراؤها كما هو مخطط له، وذلك بعد انتهاء أولمبياد وبارالمبياد بيونغ تشانغ.

جاء ذلك ردا على سؤال حول صحة الأنباء التي أفادت بأن الجيش الأمريكي صرح بأن التدريبات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة ستعقد فور انتهاء أولمبياد بيونغ تشانغ، حيث رفض المتحدث "تشيه" ذكر تفاصيل عن موعد وحجم تلك التدريبات.

وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد اتفقتا على تأجيل التدريبات العسكرية المشتركة بينهما إلى ما بعد انتهاء أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

وتبين أن الجيشين الكوري والأمريكي يدرسان إمكانية إطلاق هذه التدريبات في أوائل شهر أبريل القادم.

وبهذا الخصوص، نقلت وكالة "بلومبرغ" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية عن الملازم العام "كينيث ماكينزي" ممثل هيئة الأركان المشتركة الأمريكية قوله إن التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستجري فور انتهاء أولمبياد بيونغ تشانغ.

وفيما يتعلق باستعداد كوريا الشمالية لتنظيم احتفال كبير في الذكرى السبعين لتأسيس جيشها قبل يوم واحد فقط من حفل افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ، قال مدير العلاقات العامة في هيئة الأركان المشتركة الكورية إن الجيش الكوري الجنوبي على أهبة الاستعداد لاحتمال شن كوريا الشمالية استفزازات عسكرية على هامش العرض العسكري الذي سيقيمه الجيش الكوري الشمالي يوم الثامن من شهر فبراير المقبل.

