الرئيس مون يعقد اجتماعا طارئا بشأن حادث حريق مستشفى ميريانغ

أكتب :

2018-01-26 14:54:12

تحديث :

2018-01-26 17:04:10

الرئيس مون يعقد اجتماعا طارئا بشأن حادث حريق مستشفى ميريانغ

عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الجمعة اجتماعا طارئا لمساعديه بشأن الحريق الذي وقع صباح اليوم في مستشفى "سيجونغ" في مدينة "ميريانغ" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ".
وعبر الرئيس "مون" عن أسفه الشديد لوقوع ضحايا بسبب الحريق، ودعا المسؤولين المشاركين في الاجتماع إلى بذل كل ما في وسعهم لعلاج الجرحى كي لا يقع المزيد من الضحايا منهم.
كما دعاهم إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار وقوع حوادث مماثلة وتقديم الدعم الكافي لتعويض الخسائر الروحية والمادية.
ومن جانبها، أكدت الأحزاب السياسية من المعسكرين الحاكم والمعارض على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ المصابين في أسرع وقت ممكن.

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