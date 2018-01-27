الرئيس يأمل بإدارة ما بعد الكوارث بعد حريق المستشفى المميت

أكتب :

2018-01-27 16:22:55

تحديث :

2018-01-27 16:22:55

الرئيس يأمل بإدارة ما بعد الكوارث بعد حريق المستشفى المميت

أمر الرئيس "مون جيه إين" الوزارات الحكومية المعنية ببذل قصارى جهدها لإدارة ما بعد الكوارث، بعد أن لقي العشرات من المرضى مصرعهم، في حريق أمس الجمعة.
وذكر سكرتير الرئيس الصحفي أن الرئيس أصدر أوامره إلى وزير الداخلية والأمن "كيم بو كيوم" خلال مكالمة هاتفية، اطَّلع خلالها على الوضع بموقع الحادث.
وقال "كيم" إن الوزارة لا يمكنها أن تتعامل مع الوضع وحدها، ولذلك فقد طلب منه الرئيس أن يستعين بالوزارات والهيئات الحكومية الأخرى إذا لزم الأمر.
وقد لقي ما لا يقل عن 37 شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من 140 آخرين، بعد اندلاع حريق صباح الأمس في غرفة الطوارئ بمستشفى "سيجونغ" في "ميريانغ".

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