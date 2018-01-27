اجتماع في السفارة الكورية في الصين لبحث تحسين العلاقات الثنائية

اجتمع دبلوماسيون من كوريا الجنوبية في الصين، لمناقشة سبل تحسين العلاقات بين سيئول وبكين.

وعُقِد الاجتماع في سفارة كوريا الجنوبية في بكين أمس الجمعة، وترأس الاجتماع السفير الكوري "نوه يونغ مين"، وحضره ثمانية من القناصل بالسفارة، وكذلك رئيس البعثة الدبلوماسية لكوريا الجنوبية في تايوان.

وتبادل كبار الدبلوماسيين ما لديهم من معلومات حول الوضع الحالي في مختلف المجالات الدبلوماسية، كالسياسة والاقتصاد والثقافة.

وحث السفير المشاركين على بذل قصارى الجهد من اجل تحقيق المزيد من التقدم على أساس الصداقة والثقة المتبادلة بين رئيسي كوريا الجنوبية والصين، حسبما اتضح في اجتماعات القمة الأخيرة بينهما.





