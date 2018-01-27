مسؤول رئاسي: الرئاسة تحترم استقلال القضاء

أكتب :

2018-01-27 16:24:33

تحديث :

2018-01-27 16:24:33

مسؤول رئاسي: الرئاسة تحترم استقلال القضاء

قالت الرئاسة إنها تلتزم بأمانة بالمبدأ الدستوري الذي يوجب استقلال القضاء.
ونقل السكرتير الرئاسي للشؤون المدنية "تشو كوك" موقف الرئاسة للصحفيين في رسالة نصية، مؤكدًا أنهم لا يتصلون بالمحاكم ولا يتدخلون في أي إجراءات قضائية.
وكان هذا ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الرئاسة، في ظل إدارة الرئيس "مون جيه إين"، قد تورطت في الممارسات غير القانونية، التي وقعت فيها الإدارة السابقة، بهدف التأثير على السلطة القضائية.
وقد أعلنت لجنة داخلية في المحكمة العليا يوم الاثنين الماضي، أن إدارة المحكمة الوطنية في زمن الرئيسة السابقة كانت تحتفظ بقائمة سرية للقضاء وميولهم السياسية.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • تطبيق أون إير تم تصميمه خصيصا من أجل الوصول السريع والسهل إلى خدمات الصوت لبرامج كي بي إس وورلد راديو بـ 11 لغة.

<

2 / 4

>