مسؤول رئاسي: الرئاسة تحترم استقلال القضاء

قالت الرئاسة إنها تلتزم بأمانة بالمبدأ الدستوري الذي يوجب استقلال القضاء.

ونقل السكرتير الرئاسي للشؤون المدنية "تشو كوك" موقف الرئاسة للصحفيين في رسالة نصية، مؤكدًا أنهم لا يتصلون بالمحاكم ولا يتدخلون في أي إجراءات قضائية.

وكان هذا ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الرئاسة، في ظل إدارة الرئيس "مون جيه إين"، قد تورطت في الممارسات غير القانونية، التي وقعت فيها الإدارة السابقة، بهدف التأثير على السلطة القضائية.

وقد أعلنت لجنة داخلية في المحكمة العليا يوم الاثنين الماضي، أن إدارة المحكمة الوطنية في زمن الرئيسة السابقة كانت تحتفظ بقائمة سرية للقضاء وميولهم السياسية.



