الرئيس مون يزور موقع حريق مستشفى "ميريانغ" ويعبر عن تعازيه

قال الرئيس "مون جي ان" اليوم السبت إنه متألم بشكل عميق لتكرار حدوث الكوارث حتى بعد تعهد الحكومة ببناء دولة آمنة.

هذا وقال الرئيس مون إنه يأسف بشدة للشعب، وذلك اثناء زيارة له إلى مستشفى "سيجونغ" في "ميريانغ" بمقاطعة جنوب "غيونغ سانغ" حيث لقي 37 شخصا حتفهم بسبب إندلاع حريق في المستشفى امس الجمعة.

وقد عبر الرئيس مون عن تعازيه للضحايا وأسرهم، كما أعرب عن مواساته للشعب في "ميريانغ".

يذكر أن مون اشار إلى ان الاستجابة للحريق الأخير تبدو مختلفة عن حريق الشهر الماضي الذي حدث في "جيتشيون" بمقاطعة شمال "تشونغ تشيونغ".

وأضاف ان رجال الإطفاء وصلوا إلى موقع الحريق بشكل أسرع نسبيا وان تعاملهم الأولي ساعد في منع انتشار الحريق إلى الطابق الثاني.

كما دعا مون إلى تعزيز إدارة سلامة المباني، خصوصا فيما يتعلق بالحرائق. بالإضافة إلى عمليات التفتيش للتأكد من ان انظمة السلامة تعمل بكل كفاءة.

الجدير بالذكر انه فيما يتعلق بارتفاع التكاليف على أصحاب المباني بسبب هذه الإجراءات، قال الرئيس مون إن الحكومة ستتاح لها الفرصة من اجل صياغة تدابير للدعم مثل الاعفاءات الضريبية.





