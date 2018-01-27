اقامة نصب عزاء لضحايا حريق "ميريانغ"

أكتب :

2018-01-27 17:11:15

تحديث :

2018-01-27 17:11:53

اقامة نصب عزاء لضحايا حريق "ميريانغ"

نصبت مدينة "ميريانغ" بمقاطعة جنوب "غيونغ سانغ" خيمة عزاء لضحايا الحريق المدمر الذي وقع في مستشفى"سيجونغ" وأدى لوفاة 37 شخصا.
هذا وبدأت مراسم العزاء في النصب الذي اقيم في صالة ميريانغ للألعاب الرياضية في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، حيث تقاطر المواطنون لأداء مراسم العزاء للضحايا. وقد وضعت الواح تذكارية باسماء الضحايا الـ37 في نصب العزاء.
يذكر ان وزير الداخلية والسلامة "كيم بو كيوم" قد زار النصب صباح اليوم السبت وعبر عن التعازي للأسر المكلومة.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس "مون جي ان" ورئيس الوزراء "لي ناك-يون" وقادة الأحزاب السياسية ارسلوا ايضا أكاليل زهور لنصب العزاء.


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