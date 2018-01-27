تحديد قمة مون- آبي في 9 فبراير

أوردت قناة "ان اتش كي" اليابانية ان الرئيس الكوري الجنوبي "مون جي ان" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" سيعقدان محادثات قمة في التاسع من فبراير في كوريا الجنوبية.

هذا ونقلت القناة عن مصدر في الحكومة اليابانية قوله إن آبي سوف يجتمع مع الرئيس الكوري الجنوبي بالقرب من بيونغ تشانغ وذلك في التاسع من فبراير المقبل الذي يتزامن مع يوم افتتاح العاب بيونغ تشانغ الشتوية.

يذكر انه وبسبب مواعيد برلمانية، فإن آبي لم يحدد موقفا واضحا حول حضوره الاولمبياد حتى الاربعاء الماضية حيث أكد بالقول انه سوف يحضر مراسم افتتاح الاولمبياد الشتوية.

يشار إلى أنه كانت هناك دعوات قوية من قبل بعض الجهات في طوكيو تطالب رئيس الوزراء الياباني بتجاهل دعوة سيئول لحضور افتتاح الاولمبياد بسبب قرار إدارة الرئيس الكوري الجنوبي مون بأن اتفاقية عام 2015 حول قضية العبودية الجنسية في زمن الحرب كانت معيبة.

لكن على اية حال، حث بعض النواب في الحزب الحاكم الياباني حضور رئيس الوزراء، كما اظهرت بعض استطلاعات الأراء دعم الرأي العام في اليابان حضور رئيس الوزراء افتتاح الاولمبياد، حيث يعتقد ان هذه هي الأسباب التي أدت بآبي لاتخاذ قرار مشاركته في الاولمبياد.

الجدير بالذكر أن آبي قال إنه اثناء اجتماع القمة مع الرئيس مون سوف ينقل موقف طوكيو بأن كوريا الجنوبية يجب عليها الالتزام باتفاقية عام 2015.



