سيئول وواشنطن تؤكدان على التعاون لنزع اسلحة كوريا الشمالية النووية

اتفق وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تعزيز التعاون الثنائي حول نزع اسلحة كوريا الشمالية النووية.

هذا وقد توصل وزير دفاع كوريا الجنوبية "سونغ يونغ مو" ووزير الدفاع الأمريكي "جيم ماتيس" إلى اتفاق اثناء اجتماع لهما امس الجمعة في مقر القيادة الأمريكية لمنطقة الباسيفيك وذلك في هونولولو في هاواي.

وقال وزير الدفاع سونغ ونظيره الامريكي ماتيس إن أي محاولة لدق اسفين بين البلدين الحليفين سوف تفشل، وأعادا التأكيد على تعاون البلدين للضغط على كوريا الشمالية حتى تأتي إلى طاولة المفاوضات من اجل اخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

يذكر ان اتفاق البلدين يبدو انه رد واضح على محاولة محتملة من قبل كوريا الشمالية لاستغلال المحادثات بين الكوريتين المستمرة حاليا قبيل العاب بيونغ تشانغ الشتوية من اجل اثارة الخلافات بين البلدين الحليفين.

هذا وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان لها إن سونغ وماتيس أكدا على الهدف المشترك لنزع الأسلحة النووية بشكل كامل لا رجعة فيه وقابل للتحقق منه من شبه الجزيرة الكورية، وقد تعهدا بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان ان يساعد استئناف المحادثات بين الكوريتين على تحقيق هذا الهدف.

الجدير بالذكر انه واثناء جلسة التقاط الصور، قال ماتيس ان المحادثات حول الالعاب الاولمبية بين الكوريتين لا يجب ان تشتت الانتباه عن الهدف المتفق عليه دوليا وهو نزع اسلحة كوريا الشمالية النووية.







