انخفاض نسبة تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين بـ5.2%

انخفضت نسب تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" لتصل إلى 60.8%.

وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من الثاني والعشرين وحتى السادس والعشرين من شهر يناير الجاري على 2510 من المواطنين البالغين، وصلت نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى 60.8%، بانخفاض 5.2% مقارنة بالأسبوع الماضي.

أما نسبة المعارضة فقد بلغت 34.6%، بزيادة 5.3% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأرجعت شركة "ريال ميتر" السبب في انخفاض نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى الجدل حول القضايا المتعلقة بمشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، بما في ذلك تشكيل فريق رياضي موحد من الكوريتين، وزيارة فريق متقدم فني كوري شمالي لكوريا الجنوبية تمهيدا لتقديم عرضين موسيقيين بواسطة فرقة أوركسترا "سام جي يون" الكورية الشمالية على هامش أولمبياد بيونغ تشانغ".

وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 46%، بينما بلغت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 21.8%، وحزب الإصلاح المحافظ 6%، وحزب الشعب 5.7%، وحزب العدل 5%.

وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.

