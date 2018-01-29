طائرة خاصة تقل لاعبي التزلج الجنوبيين المشاركين في التدريبات المشتركة بين الكوريتين

صرحت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية بأنه سيتم نقل لاعبي التزلج الكوريين الجنوبيين المشاركين في التدريبات المشتركة بين الكوريتين في منتجع "ماشيك نيونغ" الكوري الشمالي، إلى مطار "غال ما" الذي يقع بالقرب من المنتجع، بواسطة طائرة خاصة.

وقال المتحدث باسم الوزارة "تيك تيه هيون" في موجز صحفي اليوم إن كوريا الشمالية ستقدم خدمات مختلفة للاعبين الكوريين الجنوبيين، من بينها استخدام المطار، موضحا أن كوريا الجنوبية لن تدفع رسوما مقابل استخدام مطار "غال ما" وعبور أجواء كوريا الشمالية.

وردا على سؤال حول السبب في استخدام طائرة خاصة لنقل اللاعبين الكوريين الجنوبيين، قال المتحدث إن الحكومة الكورية الجنوبية تجري مباحثات مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي حتى لا تثير الفعاليات المشتركة بين الكوريتين التي ستقام على هامش أولمبياد بيونغ تشانغ جدلا بشأن انتهاك العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد وقع في شهر سبتمبر من العام الماضي قرارا تنفيذيا يمنع السفن والطائرات التي زارت كوريا الشمالية خلال 180 يوما من زيارة الولايات المتحدة .

ومن المتوقع أن تجري تدريبات رياضية مشتركة بين لاعبي تزلج الكوريتين خلال يومي الأربعاء والخميس القادمين في منتجع "ماشيك نيونغ" في كوريا الشمالية.

