انقسام حاد داخل حزب الشعب حول دمجه مع حزب الإصلاح

خاض حزب الشعب الليبرالي المعارض الصغير حالة من الانقسام الحاد بين مؤيدي ومعارضي دمج الحزب مع حزب الإصلاح المحافظ.

وأقامت الفئة المعارضة للدمج حفلا أمس الأحد أطلقت خلاله لجنة تحضيرية لتأسيس حزب جديد معلنة عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لانشقاقها عن حزب الشعب وتأسيس حزب جديد.

وانضم إلى اللجنة التحضيرية أكثر من 2400 شخص، بمن فيهم 16 نائبا برلمانيا تابعا لحزب الشعب المعارض والنواب السابقون المنتمون إلى الرئيس الكوري الأسبق "كيم ديه جونغ".

وتخطط اللجنة التحضيرية لإقامة تجمع يتم فيه الإعلان عن تأسيس حزب جديد باسم "حزب السلام الديمقراطي" يوم السادس من شهر فبراير القادم.

ومن جانبه أدان رئيس حزب الشعب "آن تشول سو" محاولة بعض النواب البرلمانيين التابعين للحزب تأسيس حزب جديد.

ومن المنتظر أن يقيم حزب الشعب وحزب الإصلاح المحافظ المعارضان تجمعا حزبيا يوم الرابع من شهر فبراير القادم سيتم فيه الإعلان عن الدمج بينهما.

