كوريا الجنوبية تدين بشدة الهجوم الإرهابي الأخير في كابول

أدانت وزارة الخارجية الكورية الجهة التي شنت الهجوم الإرهابي الدموي الأخير الذي استهدف فندق إنتركونتيننتال في العاصمة الأفغانية كابول.

وفي بيان صادر اليوم الاثنين، وصفت وزارة الخارجية الكورية الهجوم الارهابي الذي أسفر عن سقوط أكثر من 300 من الضحايا بين قتلى وجرحى بأنه عمل بشع ضد الإنسانية، مؤكدة على ضرورة منع وقوع حوادث مماثلة.

وأعربت كوريا الجنوبية عن خالص تعازيها للضحايا وأسرهم والشعب الأفغاني، مجددة تعهداتها بدعم جهود افغانستان من أجل إحلال السلام,

وكان مسلحون يرتدون زي الجيش قد اقتحموا فندق إنتركونتيننتال في كابول بسيارة إسعاف محملة بمواد متفجرة مساء يوم السبت الماضي مما أسفر مصرع 103 وإصابة 235 آخرين.

