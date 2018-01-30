بدء أعمال الدورة البرلمانية الاستثنائية اليوم

يبدأ البرلمان الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء أعمال دورة استثنائية تستمر شهرا واحدا، ينتظر أن يتم خلالها التعامل مع سلسلة من مشروعات القوانين الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وسيعقد المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية مراسم افتتاح الدورة في الساعة الثانية من بعد الظهر. وقبل بدء الجلسة، عقد رئيس البرلمان "جونغ سيه كيون" اجتماعا مع زعماء التكتلات البرلمانية للأحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة في الساعة العاشرة صباحا، حيث بحث معهم القضايا الأساسية المطروحة على هذه الدورة الاستثنائية.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن تعقد اللجنة التشريعية والقضائية البرلمانية جلسة عامة اليوم أيضا لتمرير مشروعات قوانين تتعلق بالسلامة، على خلفية تزايد الانتقادات العامة إزاء التأخر في تمرير تلك القوانين عقب حادث الحريق في مستشفى سيجونغ فى مدينة "مير يانغ" الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى مصرع 39 شخصا من نزلاء المستشفى.

ومن المقرر أن يلقي زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة خطابات أمام الجلسة الاستثنائية على مدار ثلاثة أيام بدءا من الغد الأربعاء، ويليها خطابات لقادة الأحزاب الصغيرة يومي الخامس والسادس من فبراير.

ومن المقرر أيضا أن يستجوب نواب البرلمان الوزراء حول شؤون الدولة خلال الاستجواب البرلماني الذي يستمر ثلاثة أيام بدءا من يوم الخامس من فبراير. وسوف يعقد البرلمان جلستيْن عامتين يوميْ 20 و28 فبراير من أجل المصادقة على مشروعات قوانين أخرى معلقة.